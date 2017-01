Nesta sexta-feira (30) às 14 horas, o prefeito eleito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PSDB) e a vice Selma Suleiman (PMDB) concedem uma entrevista ...

O Governo do Estado de MS pelo não pagamento do 13º salário dos trabalhadores do Hospital Regional de Aquidauana é uma fórmula encontrada ...

Do Edital 020/2016 a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Social da Comarca de Aquidauana tornou publico a instauração de Procedimento ...

O artigo 23 da Lei 8.429/1992 estabelece os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ...